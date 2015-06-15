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وائل الإبراشى يعلن تضامنه مع وقفة "اليوم السابع"اليوم أمام نقابة الصحفيين

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وائل الإبراشى يعلن تضامنه مع وقفة "اليوم السابع"اليوم أمام نقابة الصحفيين وائل الإبراشى يعلن تضامنه مع وقفة "اليوم السابع"اليوم أمام نقابة الصحفيين
طالب الإعلامى وائل الإبراشى، نقابة الصحفيين بضرورة اتخاذ قرارات صارمة للوقوف ضد الهجمة التى تتعرض لها الصحافة، خاصة البلاغ المقدم من وزارة الداخلية ضد جريدة "اليوم السابع"، داعيا الصحفيين للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية ظهر اليوم الاثنين أمام نقابتهم، لرفض التضيق على حرية الصحافة.

وأضاف "الإبراشى"، خلال برنامجه العاشرة مساء المذاع على فضائية دريم 2، أنه يثق فى زملائه بجريدة "اليوم السابع" لحل الأزمة فى أقرب وقت، معلنا تضامنه مع الجريدة، مؤكداً أن اليوم انتفاضة الصحفيين ضد الداخلية و"الحبس".

وأشار الإبراشى إلى أنه يتمنى من نقابة الصحفيين التضامن مع "اليوم السابع" وبحث الهجمة المتعلقة بحرية الصحافة، داعيا نقابة الصحفيين لأن تنتفض وتغضب وتصدر بيانات صارمة، مضيفا: "كما أننى أثق فى الزملاء بـ"اليوم السابع"، وأتضامن أيضا مع الإعلامى أحمد موسى".


>-وقفة احتجاجية للصحفيين على سلالم النقابة غدًا ضد التضييق على حرية الصحافة
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