وزيرة التضامن وسفير بلجيكا يفتتحان اليوم بيت العبور للأطفال المحرومين

تفتتح، اليوم الاثنين، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بيت العبور لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية، وبحضور جيل هيفارت السفير البلجيكى فى مصر ، وفلافيا شو جاكسون رئيسة ومؤسسة منظمة فيس البلجيكية، والفنان محمد صبحى الأب الروحى، وسفير منظمة فيس للأطفال.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المبنى متوافق ومكمل للاستراتيجية المتكاملة للوزارة التضامن، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبمؤسسات الرعاية خاصة دور الأيتام، والتى بدأتها الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات هذه المؤسسات ووضع معايير للجودة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبها، وهى المعايير التى التزمت بها منظمة فيس فى إعادة تجديد بيت العبور لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية، بل وساهمت المنظمة أيضًا فى وضعها.

وأوضح، أن المؤسسة قامت بالمشاركة فى تقييم دور رعاية الأيتام على مستوى القاهرة الكبرى ووضع برامج تدريب القائمين على رعاية الأطفال بها وتدريب مقدمى الرعاية فى 100 دار رعاية حكومية وخاصة، مضيفة أنه شملت خطة الوزارة تكوين فريق التدخل السريع لمتابعة مؤسسات الرعاية وتفعيل للرقابة المجتمعية.

وأشارت، إلى أنه تم إنشاء الخط الساخن لتلقى الشكاوى وتبنى المبادرات، ومنها مبادرة لعيبة بلدنا وكورال أطفال مصر ومبادرة "بينا"، تحت شعار بينا كلنا مصر أحلى "للرقابة على هذه المؤسسات وصولا لصياغة واقع جديد اجتماعى داخل هذه المؤسسات، بعد إرث ثقيل من التردى داخل هذه المؤسسات عبر سنوات طويلة.