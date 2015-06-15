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نجاة 15 من عمال "الغزل والنسيج" بكفر الدوار بعد انقلاب أتوبيس الشركة بهم

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نجاة 15 من عمال "الغزل والنسيج" بكفر الدوار بعد انقلاب أتوبيس الشركة بهم نجاة 15 من عمال "الغزل والنسيج" بكفر الدوار بعد انقلاب أتوبيس الشركة بهم
أنقذت العناية الإلهية 15 عاملا من العمال بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، قبل قليل، بعد انقلاب أتوبيس الشركة بهم أمام قرية الملقة بالطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لشركة الغزل والنسيج قادم من مدينة دمنهور، وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل بالأتوبيس رقم 9134 الخاص بالشركة ما أدى إلى انقلابه بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا جميعهم من العمال وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365