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الشيخة فاطمة شخصية العام الإسلامية

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الشيخة فاطمة شخصية العام الإسلامية الشيخة فاطمة شخصية العام الإسلامية

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اختارت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة شخصية العام الإسلامية للدورة الـ19 للجائزة.

ويأتي اختيار سموها تقديراً للدور البارز الذي لعبته في خدمة قضايا المرأة وخدمة أهداف المجتمع الإماراتي في كثير من الشؤون والقضايا ذات الأهمية، وكما تعتبر جائزة الشخصية الإسلامية تكريماً لسموها فهي تكريم أيضاً للمرأة في الإمارات.

وحقق اختيار سموها إجماعاً عاماً وارتياحاً بالغاً لدى أعضاء اللجنة المنظمة، ومباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمدى علمه بما تتميز به أم الإمارات من مؤهلات التكريم وأهمية هذا الاختيار الذي يعبر عن تقدير الجائزة وراعيها وعن تقدير شعب الإمارات لأم الإمارات الفاضلة ذات السجايا الكريمة والعطاء والبذل والسخاء المنقطع النظير.

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