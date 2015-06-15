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خليفة يتلقى دعوة من روحاني لحضور اجتماع قمة منتدى الدول المصدرة للغاز

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خليفة يتلقى دعوة من روحاني لحضور اجتماع قمة منتدى الدول المصدرة للغاز خليفة يتلقى دعوة من روحاني لحضور اجتماع قمة منتدى الدول المصدرة للغاز

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دعوة من الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحضور اجتماع القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز «GECF» المزمع إقامته خلال شهر نوفمبر القادم في العاصمة الإيرانية طهران.

  جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صباح أمس، علي طيب نيا وزير الاقتصاد والمالية الإيراني.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

  حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومحمد رضا فياض سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة.

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