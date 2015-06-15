وصول الدفعة الثالثة من طائرات الإغاثة الإماراتية إلى اليمن

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم مساعدات غذائية وطبية عاجلة للشعب اليمني الشقيق الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء نتيجة الأحداث المؤسفة التي يشهدها اليمن، وصلت صباح أمس إلى جمهورية اليمن الشقيق الدفعة الثالثة من المساعدات على متن طائرتين إماراتيتين تحملان مواد غذائية وتموينية وصحية، لمد يد العون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وتأتي هاتان الطائرتان الإغاثيتان في إطار الجسر الجوي الذي تنفذه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وكانت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية قد سيرت طائرة إغاثية تحمل 50 طنا من المساعدات الطبية للشعب اليمني الشقيق. وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن طائرة أخرى ستقلع اليوم تحمل 50 طنا إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح المصدر أن هذه المساعدات تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتقديم العون والمساعدة للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها حاليا، وستوسع المؤسسة عملياتها الإغاثية لتوفير المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمن خلال الفترة المقبلة.

«الهلال» ترسل سفينة مساعدات ثالثة وقافلة برية تضم 40 شاحنة

وفرت هيئة الهلال الأحمر المزيد من الاحتياجات الإغاثية للساحة اليمنية التي تواجه تحيات إنسانية كبيرة نتيجة لتصاعد وتيرة الأحداث هناك، وعززت الهيئة استجابتها الإنسانية لصالح المتأثرين، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، وحركت الهيئة أمس سفينة مساعدات ثالثة لليمن تحمل على متنها 1151 طناً من المواد الغذائية والمياه.

قافلة برية

وفي محور آخر، تم تجهيز قافلة برية قوامها أكثر من 40 شاحنة، تحمل آلاف الطرود الغذائية للمساهمة في سد الفجوة الغذائية ويتم تحريكها تباعاً إلى اليمن، ويشرف وفد الهلال الأحمر الموجود حالياً في منطقة شرورة على الحدود السعودية اليمنية، على عملية تجهيز وإدخال المساعدات البرية إلى الأراضي اليمنية، حيث تستقبلها فرق الهيئة الإغاثية الموجودة ميدانياً على الساحة اليمنية وتقوم بتوزيعها مباشرة على المتأثرين في مختلف المحافظات.

مواكبة التطورات

وأكدت هيئة الهلال الأحمر أنها تواكب تطورات الأحداث في اليمن بمزيد من المبادرات الإنسانية التي تخفف من معاناة الأشقاء اليمنيين وتساهم في تحسين ظروفهم الصعبة، وقالت إنها تدرك حجم التحديات التي يواجهها المتأثرون في مختلف المحافظات، لذلك تعمل في جميع الاتجاهات لتوفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ومياه صالحة للشرب إلى جانب المشتقات البترولية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بتوزيع أكثر من 6 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمشتقات البترولية في المحافظات اليمنية الأكثر تضرراً من الأزمة الراهنة.

إيصال المساعدات

وقالت هيئة الهلال الأحمر في بيان لها إنها تمكنت من إيصال المساعدات للمستهدفين، رغم الظروف الصعبة التي تشهدها اليمن والتحديات الميدانية التي لا تزال تقف حجر عثرة في طريق تدفق المساعدات لجميع المحافظات اليمنية التي تعاني شحاً شديداً في جميع مجالات الحياة الضرورية، وشددت الهيئة على أنها تركز حالياً على توفير المتطلبات الضرورية والحيوية، خاصة في المجالات الصحية والمعيشية والإيوائية، إلى جانب المشتقات البترولية التي تتوقف عليها إعادة عجلة الحياة في العديد من القطاعات الحيوية.

وأكدت الهيئة أن التحرك على الساحة اليمنية لإيصال المساعدات إلى المتأثرين، يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لعمال الإغاثة والفرق الطبية التي تعنى بإنقاذ الحياة وتخفيف وطأة المعاناة، وقالت: بالرغم من ذلك تمكنت طواقم الهيئة الإغاثية من الوصول إلى أكثر المناطق تضرراً وقدمت مساعداتها للمتأثرين ووقفت بجانبهم في أحلك الظروف، مشيرة إلى أن توزيع المساعدات يتم بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية الموجودة حالياً على الساحة اليمنية والتي تضطلع بدور فاعل في تخفيف معاناة المتضررين وتحسين ظروفهم الإنسانية.