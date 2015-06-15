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مباحث "نجع حمادى" تستعيد مقتنيات قصر "الأمير يوسف كمال" بعد سرقتها

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مباحث "نجع حمادى" تستعيد مقتنيات قصر "الأمير يوسف كمال" بعد سرقتها مباحث "نجع حمادى" تستعيد مقتنيات قصر "الأمير يوسف كمال" بعد سرقتها
استعادت مباحث نجع حمادى مقتنيات قصر الأمير يوسف كمال، وذلك حسبما أفادت الفضائية المصرية الأولى فى خبر عاجل اليوم الأحد.

وكانت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى بمحافظة قنا تلقت إخطارًا باكتشاف مفتش آثار نجع حمادى يفيد بسرقة محتويات من القصر بلغت 376 قطعة أثرية من بينها 12 عملة ذهبية وفضية ونحاسية، و5 خناجر وتميمة فرعونية وخطابين من العصر المملوكى وسرفيس مطعم بداخله 242 قطعة فضية و4 شمعدانات فضية وبعض الأوانى الزجاجية والخزفية وأدوات مطبخ وتحرر المحضر رقم 7794 إدارى نجع حمادى.
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