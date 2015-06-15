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قوات أمن البحيرة تضبط المتهم بقتل ابن خالته شنقا بسبب الميراث

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قوات أمن البحيرة تضبط المتهم بقتل ابن خالته شنقا بسبب الميراث قوات أمن البحيرة تضبط المتهم بقتل ابن خالته شنقا بسبب الميراث
تمكنت قوات أمن البحيرة من ضبط المتهم بقتل ابن خالته وربطه بأحد أعمدة الإنارة بقرية البريجات بعد وقوع جريمتى قتل، لم يفصل بينهما سوى ساعات، وتبين أن ضحايا الواقعتين أولاد خالة، وذلك بسبب الخلاف على الميراث، وسيطرت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير الأمن على الأحداث بالقرية.

وكان اللواء أشرف عبد القادر ترافقه 11 مجموعة قتالية تمكنوا من إحكام القبضة الأمنية على قرية البريجات، بعد اندلاع مشاجرة بين كل من "سيف. ع. س"، و"أحمد. ع. ا" أولاد خالة بسبب خلاف على ميراث بينهما، وأطلق الأول عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته على ابن خالته الثانى فسقط قتيلا فى الحال، فيما تمكن شقيق القتيل ويدعى "محمود. ع. ا" من توثيق القاتل فى أحد أعمدة الإنارة وخنقه بحبل ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وباشر المستشار محمود الحسينى رئيس نيابة كوم حمادة التحقيقات مع المتهم.

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>http://www.youm7.com/story/2015/6/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85/2225480#.VX3nvvmqqko

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