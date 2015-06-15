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اتحاد الكرة: ثلاثية تنزانيا؟ الشوط الثاني لعبة المدربين

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اتحاد الكرة: ثلاثية تنزانيا؟ الشوط الثاني لعبة المدربين اتحاد الكرة: ثلاثية تنزانيا؟ الشوط الثاني لعبة المدربين

أشاد جمال علام رئيس اتحاد الكرة بالأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب عقب الفوز على تنزانيا 3-0 في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2017 بالجابون.

وقال علام في تصريحات إذاعية: "لقد ظهرت بصمات كوبر مبكرًا، وأثبت أن الشوط الثاني هو شوط المدربين".

وأضاف: "اتحاد الكرة يدعم الجهاز الفني، ولكن كنت أتمنى الفوز بأكبر عدد من الأهداف".

وسجل منتخب مصر أهدافه الثلاثة عبر رامي ربيعة وباسم مرسي ومحمد صلاح، وألغى له الحكم هدفين في الشوط الأول سجلهما أحمد حسن مكي وأحمد حجازي.

وواصل رئيس اتحاد الكرة: "النتيجة جيدة، لأن ضربة البداية دائمًا صعبة، وأتمنى استمرار هذا الأداء، والأهم أننا الآن على صدارة المجموعة".

وأتم جمال علام: "منتخب تنزانيا ليس فريقًا سهلا، وسترون ذلك في مباراتيه القادمتين أمام نيجيريا وتشاد".

ويتصدر "الفراعنة" المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على نيجيريا الذي هزم تشاد 2-0 في نفس الجولة.

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