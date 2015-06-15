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الإسماعيلي لـ في الجول: الزمالك عرض علينا المزايدة على الأهلي بخصوص السولية

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الإسماعيلي لـ في الجول: الزمالك عرض علينا المزايدة على الأهلي بخصوص السولية الإسماعيلي لـ في الجول: الزمالك عرض علينا المزايدة على الأهلي بخصوص السولية

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي إنه تلقى مؤخرا مكالمة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بخصوص التعاقد مع عمرو السولية لاعب وسط الدراويش.

وكشف رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك.

وقال أبو السعود: "مرتضى أكد رغبة الزمالك في ضم السولية في حالة قررت إدارة الإسماعيلي بيع اللاعب".

وأضاف رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com "الزمالك حدد المزايدة على أي عرض مادي من الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا نقلها عن ما قاله له مرتضى منصور: "إذ رغب الإسماعيلي فعدم بيع اللاعب سنحترم ذلك. ولكن لو قرر البيع فنحن نريد اللاعب".

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