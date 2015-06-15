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نائب رئيس اتحاد الكرة: لا أصدق أن رمضان صبحي يبلغ 18 سنة

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نائب رئيس اتحاد الكرة: لا أصدق أن رمضان صبحي يبلغ 18 سنة نائب رئيس اتحاد الكرة: لا أصدق أن رمضان صبحي يبلغ 18 سنة

أشاد حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة بلاعب الأهلي الصاعد رمضان صبحي بعد مشاركته في أول لقاء دولي مع منتخب أمام تنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا.

وقال فريد في تصريحات عقب اللقاء: "أعمار لاعبي كلها صغير، لدرجة أنني لا أصدق أن رمضان صبحي يبلغ 18 عامًا فقط".

وأضاف: "هذا اللاعب موهبة كبيرة للغاية، سيكون ركيزة أساسية للمستقبل".

وتابع: "أعتقد أن النزول بأعمار اللاعبين سياسة جيدة يطبقها هيكتور كوبر، وعلينا الكف عن انتقاد خيارات المدرب الأرجنتيني".

وأتم حسن فريد: "دعونا ننسى الماضي، وكفاية استفسارات من نوعية، لماذا ضم 8 لاعبين من الزمالك واثنين فقط من الأهلي".

ونجح كوبر في أول مهمة رسمية بالفوز على تنزانيا 3-0، ومنح الفرصة للثنائي رمضان صبحي وصمطفى فتحي لخوض أول مباراة دولية مع المنتخب الأول.

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