السولية: ارحموني .. لم أحدد رغبتي باللعب في أي ناد

نفى عمرو السولية تأكيدات محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي بأن رغبة اللاعب ووالده الانتقال إلى الأهلي.

وأكد عمرو السولية لاعب وسط الإسماعيلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عدم توقيعه أو إبداء رغبته للانتقال لأي ناد أخر.

وأردف اللاعب " يتبقى لدي سنه في عقدي ولا استطيع التوقيع لأي نادي الأن إلا عن طريق فريقي"

وتقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعرض رسمي لمجلس إدارة الإسماعيلي لضم اللاعب صاحب الـ26 سنة.

وقال: "لا اتحدث عادة في أي وسيلة إعلامية" وأبدى استياءه من إقحام النادي الأهلي في هذا الموضوع قائلا: "اتمني أن يتم التوقف عن إدخال الأهلي في تلك الأمور.

واختتم اللاعب "أتمنى أن تتركوني حتى استطيع التركيز مع الفريق حاليا..اتقوا الله"