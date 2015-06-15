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الحكومة الليبية: الغارات الأمريكية قتلت "مختار بلمختار" وإرهابيين

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الحكومة الليبية: الغارات الأمريكية قتلت "مختار بلمختار" وإرهابيين الحكومة الليبية: الغارات الأمريكية قتلت "مختار بلمختار" وإرهابيين
قالت الليبية المؤقتة إن الغارات التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، ترتب عليها مقتل المدعو مختار بلمختار زعيم فرع تنظيم القاعدة فى ليبيا، وعدد من الليبيين التابعين له، مؤكدة أن واشنطن تشاورت مع طرابلس قبل شن الغارات الجوية على الإرهابيين.

وأوضحت الحكومة الليبية المؤقتة، فى بيان نشرته على "تويتر"، أن الغارات الأمريكية على الإرهابيين تعتبر جزءا من الدعم الدولى لمكافحة الإرهاب التى تطالب به ليبيا، مجددة طلبها برفع حظر توريد الأسلحة للجيش الليبى.


>- الجيش الأمريكى ينفذ "ضربة لمكافحة الإرهاب" ضد متشدد بالقاعدة فى ليبيا

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مصر 365

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