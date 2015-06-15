أخبار عاجلة

أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيد البدوى: الله اختار "السيسى" من بين 90 مليون مصرى لحمل الأمانة

Google+ Print
السيد البدوى: الله اختار "السيسى" من بين 90 مليون مصرى لحمل الأمانة السيد البدوى: الله اختار "السيسى" من بين 90 مليون مصرى لحمل الأمانة
قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقد مساء الأحد، فى قرية ميت فارس بمحافظة الدقهلية، للحضور من أهل القرية: " أسمحوا لى باسمكم أن أوجه التهنئة بحلول شهر رمضان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذا الرجل الذى حمل روحه على كفه من أجل وطنه وأنحاز إلى إرادة الشعب منذ اليوم الأول لثورته فى 30 يونيو، فقد كان يعلم أن الجماعة التى حاولت اختطاف لن تستسلم لإرادة الشعب، ويعلم أيضاً ما استعدت به الجماعة من مقاتلين وأسلحة متقدمة لمواجهة ثورة الشعب، وهو ما كان من الممكن أن يؤدى إلى بحور من دماء المصريين، فهب الجيش وقائده لحماية المصريين وحماية ثورتهم".

وأضاف رئيس حزب الوفد، "لأن السيسى كان يعلم ما لم نكن نعلمه جميعاً من مخططات إرهابية دموية طلب من الشعب يوم 3 يوليو تفويضاً لمواجهة العنف والإرهاب، فقد كان يعلم خطورة هؤلاء الإرهابيين ومدى قسوتهم وقدر تسليحهم بأسلحة لا تستخدم إلا فى المعارك العسكرية، وكان يعلم أنه على أبواب حرب، وأن لهذه الحرب ضحايا من أبناء قواتنا المسلحة ومن أبناء الشرطة وأيضاً من المدنيين، لهذا طلب التفويض، وأقول بلا مبالغة لقد استطاع رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل مدعومين بأجهزة معلوماتية سيادية فى مواجهة الإرهاب بكل احترافية وبطولة، وأن الإرهاب الآن فى النزع الأخير وأن نهايته قريبة أكاد أراها أمامى".

وفى ختام كلمته، قال السيد البدوى، "وختاماً أقول للرئيس عبد الفتاح السيسى، لقد اختارك الله من بين 90 مليون مصرى لحمل الأمانة فى ظل تحديات ومخاطر لم تشهد لها البلاد مثيلاً من قبل، ولكن الله برحمته لم يتركك وحيداً فى مواجهة قدرك فأودع محبتك فى قلوب المصريين، وكفى بمحبة ومساندة الشعب دعماً وتأييداً فسر على بركة الله ولا تحزن فإن الله معك فهو نعم المولى ونعم النصير".

موضوعات متعلقة:
>حزب الوفد: نخوض الانتخابات بمشروع وطنى وبرنامج انتخابى غير تقليدى

http://www.youm7.com/story/2015/6/14/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF--%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA/2225590#.VX38Ms-qqko
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي