السيد البدوى: الله اختار "السيسى" من بين 90 مليون مصرى لحمل الأمانة

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقد مساء الأحد، فى قرية ميت فارس بمحافظة الدقهلية، للحضور من أهل القرية: " أسمحوا لى باسمكم أن أوجه التهنئة بحلول شهر رمضان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذا الرجل الذى حمل روحه على كفه من أجل وطنه وأنحاز إلى إرادة الشعب منذ اليوم الأول لثورته فى 30 يونيو، فقد كان يعلم أن الجماعة التى حاولت اختطاف مصر لن تستسلم لإرادة الشعب، ويعلم أيضاً ما استعدت به الجماعة من مقاتلين وأسلحة متقدمة لمواجهة ثورة الشعب، وهو ما كان من الممكن أن يؤدى إلى بحور من دماء المصريين، فهب الجيش وقائده لحماية المصريين وحماية ثورتهم".

وأضاف رئيس حزب الوفد، "لأن السيسى كان يعلم ما لم نكن نعلمه جميعاً من مخططات إرهابية دموية طلب من الشعب يوم 3 يوليو تفويضاً لمواجهة العنف والإرهاب، فقد كان يعلم خطورة هؤلاء الإرهابيين ومدى قسوتهم وقدر تسليحهم بأسلحة لا تستخدم إلا فى المعارك العسكرية، وكان يعلم أنه على أبواب حرب، وأن لهذه الحرب ضحايا من أبناء قواتنا المسلحة ومن أبناء الشرطة وأيضاً من المدنيين، لهذا طلب التفويض، وأقول بلا مبالغة لقد استطاع رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل مدعومين بأجهزة معلوماتية سيادية فى مواجهة الإرهاب بكل احترافية وبطولة، وأن الإرهاب الآن فى النزع الأخير وأن نهايته قريبة أكاد أراها أمامى".

وفى ختام كلمته، قال السيد البدوى، "وختاماً أقول للرئيس عبد الفتاح السيسى، لقد اختارك الله من بين 90 مليون مصرى لحمل الأمانة فى ظل تحديات ومخاطر لم تشهد لها البلاد مثيلاً من قبل، ولكن الله برحمته لم يتركك وحيداً فى مواجهة قدرك فأودع محبتك فى قلوب المصريين، وكفى بمحبة ومساندة الشعب دعماً وتأييداً فسر على بركة الله ولا تحزن فإن الله معك فهو نعم المولى ونعم النصير".

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