شفيق: المخابرات تعلم جهودى فى عهد الإخوان..وجهة تتهمنى بالخيانة والتآمر

أكد الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن أجهزة المخابرات المصرية تعلم المجهودات التى بذلها طول الفترة التى تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية أمور البلاد، مشيرًا إلى أنه تأثر حينما لم تتم دعوته يوم 3 يوليو بعد الإطاحة بالإخوان.

وأوضح "شفيق"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" مع عمرو أديب، على قناة اليوم، مساء الأحد، أنه لم يكن لديه طموح فى شىء وقت إعلان بيان 3 يوليو، إلا أنه يرى أن مشاركته فى هذا المهرجان شىء معنوى بالنسبة له.

وقال الفريق شفيق، إنه يتعرض منذ فترة لإساءة تتعلق بحياته الخاصة، لافتًا أن تبادل الإساءة سهل جدًا، إضافة إلى اتهام جهة أخرى له بالخيانة والتآمر على الدولة، واصفًا تلك الجهات بأنها "جاهلة".

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