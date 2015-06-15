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الفريق شفيق: ذهبت إلى مكتب المشير طنطاوى وأبلغته بقرار سفرى لأداء العمرة

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الفريق شفيق: ذهبت إلى مكتب المشير طنطاوى وأبلغته بقرار سفرى لأداء العمرة الفريق شفيق: ذهبت إلى مكتب المشير طنطاوى وأبلغته بقرار سفرى لأداء العمرة
قال الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إنه توجه فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 2012 إلى مكتب المشير محمد طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها، مفصحاً عن حوار دار بينهما حول الانتخابات، قائلاً "المشير طنطاوى قالى أنت عارف ظروف الانتخابات، وطالبنى بالحديث عما يقوله الشارع عن النتيجة".

وأضاف "شفيق"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، على قناة اليوم: "قلت للمشير طنطاوى على استحياء والله اللى أنا شايفه أن الشارع بيقول إيه اللى حصل من اللجنة العليا للانتخابات"، ورد عليه المشير طنطاوى بقوله "يعنى هما مغلطين اللجنة، فقلت له هذا ما يقال".

وأشار الفريق شفيق، إلى أنه استمر فى تبادل الحديث مع المشير طنطاوى إلى أن أبلغه نيته الذهاب لقضاء عمرة عن زوجته المتوفية، وأبلغه أن العمرة قد تقتضى استمرارًا فى الخارج لمدة من 3 إلى 4 أيام، إلا أنه قد يتأخر إذا سمع أنباء غير مريحة.

وكشف "شفيق"، عن مغادرته البلاد فى تلك الليلة الساعة 12 صباحاً، لافتًا إلى أنه قرر السفر إلى أبو ظبى بعد تواتر الأخبار القادمة له، بأن هناك أمرًا يحاك له.


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