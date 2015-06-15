حظك اليوم الاثنين 15 – 6 - 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 15 – 6 - 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 15 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 15 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لمواليد برج "الجوزاء" على المستوى العاطفى والتعامل مع الآخرين

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 15 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم الاثنين 15 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 15 – 6 - 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 15 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 15 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 15 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 15 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 15 – 6 - 2015

توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 15 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>مولود برج الحمل يعشق أن يكون مشهورا ومرغوبا من الجميع ، ويعمل للوصول إلى أهدافه، أما المرأة فهى على العكس تصرفاتها طائشة فى بعض الأحيان التى تتطلب غير ذلك .>حالة مواليد هذا البرج اليوم مستقرة على جميع المستويات العاطفية والعملية>امرأة الثور مميزة، تحب الحياة العامة وتختار بعناية من تتعامل معهم، وهى شمعة تحترق من أجل الآخرين وخصوصا عائلتها، ومن المفيد التعرف على شخصيتها جيدا قبل الارتباط بها.> هذه المرأة زوجة مخلصة ومتفانية لأكثر درجة وتعشق الحياة الأسرية>المرأة فى برج الجوزاء متمردة وتفعل ما تريد بشرط عدم اختراق القواعد العامة فى المجتمع، تعيش منفردة وبحرية تامة ويمكن أن تجلب لها هذه الحرية المشاكل ولكنها فى النهاية تفعل كل ما يحلو لها بغض النظر عن رأى من حولها فيها .>على من يقرر الارتباط بفتاة برج الجوزاء لابد من قراءة نفسها جيدا حتى يتعامل معها بطريقة صحيحة وهى بدورها ستعطيه كل الحب والاهتمام .>المرأة فى برج السرطان مختلفة تعيش الحياة بهدوء، علاقتها بكل المحيطين جيدة، وهى أم جيدة ودائما ما تقدر الرجل الذى ترتبط به وتعتبره ملكها المتوج.> زوجة رائعة، على الرجل اختيارها لأنها الأنسب من بين كل سيدات الأبراج.>مولود برج اأ-سد شخصية مهمة فى المجتمع وأعماله التجارية ناجحة وقوية يتطلع دائما لأن يكون الأول فى كل المجالات التى يخوضها، وهو ناجح فى حبه لكن ينقصه الحماس .>الحياة العملية لك ناجحة ولكن تنقصك الموهبة فى إدارة حياتك العاطفية>مولود برج العذراء مرتب ومنظم وينجح فى أعماله جيدا، لكنه فى نفس الوقت يريد أن يكون الرجل الأول والأوحد فى العمل، ولكنه غالبا ما يعامل شريكته بحب وود.>حاول أن تسعى لأن تكون حياتك العاطفية جيدة، لأن شريكتك قد تطلب منك المزيد>شخصية قوية فى مجال العمل وينجح فى عقد الصفقات المهمة ، وغالبا ما يحاول زملاؤه تدبير المكائد له، وكثيرا ما ينجح فى جذب النساء إليه ، ويحب أن يرتبط بالمرأة الواثقة من نفسها>لابد من التفكير فى أفكار مختلفة لكسب ود الزملاء فى العمل ، بالرغم من النساء اللواتى يلتففن حولك لكنك قليل الحظ فى الحب.>مولود برج العقرب شخصية قادرة على فعل كل شىء، قوى لأنه يعيش بأفكار مختلفة عن الآخرين، ناجح فى العمل وله نظرة مستقبلية، حياته العاطفية هادئة ولكنها مملة>لابد من التفكير فى إيجاد طرق جديدة لتعيش حياة عاطفية نابضة>امرأة ورجل برج القوس من الأشخاص الذين يعشقون الاختلاط بالناس، وهم محبوبون على المستوى العائلى والأسرى والعملى، وعلى المستوى العاطفى تتذبذب العلاقة كل فترة، لكن فى النهاية تظل العلاقة مستقرة.>مواليد البرج سعداء الحظ فى الحياة وفى الحب والعمل .>شخصية كتومة وغامضة للمحيطين بها ، مواليد البرج أصحاب مسئولية تجاه الآخرين خصوصا عائلاتهم وأسرهم، ولديهم حنان وعطف لأولادهم وزوجاتهم .>حاول أن تغير من شخصيتك الغامضة، وأن تعيش مع الآخرين وتفضى لهم بهمومك فهم عون لك ، وحياتك الأسرية مستقرة وهادئة .>لهم طبيعة خاصة فى الحياة ، ينشدوا الحرية والعيش على طريقتهم الخاصة ، ويسبقون زملاءهم فى التخطيط والتدبير فى محيط العمل، لديهم رفاهية فى الحب وحياتهم العاطفية جميلة .>أنت إنسان حالم ذو طبيعة مختلفة ناجح فى عملك وملم به، وجميع من حولك يحسدونك على علاقتك العاطفية .>الرومانسية الحالمة التى يتميز بها مواليد برج الحوت تجعلهم أشخاصا مميزين ومحبوبين من المحيطين بهم، لكنهم يحتاجون إلى الدعم فى مجال العمل لأن أعمالهم غير ناجحة بالدرجة الكافية>يجب التركيز جيدا عندما تتعلق الأمور بمجال العمل ، ولكنك على المستوى العاطفى وعلاقتك بالآخرين فحالتك جيدة جدا .