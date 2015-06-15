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الإبراشى:الغزالى حرب اشترط اعتذار أحمد موسى لنشطاء يناير ليتنازل عن قضيته

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الإبراشى:الغزالى حرب اشترط اعتذار أحمد موسى لنشطاء يناير ليتنازل عن قضيته الإبراشى:الغزالى حرب اشترط اعتذار أحمد موسى لنشطاء يناير ليتنازل عن قضيته
قال الإعلامى وائل الإبراشى إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، لمطالبته بالتنازل عن القضية التى حكم فيها لصالحه ضد الإعلامى أحمد موسى بعامين سجن وتغريمه 20 ألف جنيه، مؤكداً أن "حرب" اشترط اعتذار الإعلامى لجميع نشطاء ثورة يناير ممن سبهم مقابل ذلك.

وأضاف الإبراشى خلال برنامجه العاشرة مساء المذاع على فضائية "دريم2"، أن مبدأ حبس الصحفيين والإعلاميين غير مرض، مؤكدا أن الكرة الآن فى ملعب الغزالى حرب، موضحاً أنه بيده إنهاء هذه القضية احتراما لحرية الصحافة.

وكان أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، قال إنه لن يتنازل عن الحكم الذى صدر لصالحه فى الدعوى القضائية التى حركها ضد الإعلامى أحمد موسى، وقضت المحكمة فيها بحبس الأخير سنتين وتغريمه 20 ألف جنيه.


>-وائل الأبراشى: طُلب من أحمد موسى تنفيذ حكم حبسه عامين لسبه الغزالى حرب
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