مشروبات الطاقة ومشاكل النوم تزيد إقبال المراهقين على تناول الخمور

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، حيث أشاروا إلى أن اضطرابات النوم وتناول مشروبات الطاقة له دور ملحوظ فى زيادة إقبال المراهقين على تناول الخمور والمشروبات الكحولية، والتى تسبب أضرارًا صحية كثيرة.

وأكد الباحثون أن هناك روابط بين مشاكل النوم واستخدام مشروبات الطاقة الغنية بالكافيين من جهة وبين ارتفاع فرص الإقبال على تناول الخمور والمشروبات الكحولية من جهة أخرى، حتى بين الأشخاص الذين لا يعانون من أى اضطرابات فى الصحة العقلية أو أى مشاكل اجتماعية.

وأذيعت هذه النتائج خلال الاجتماع السنوى لجمعيات النوم المحترفة المتحدة، والذى عقد مؤخرًا فى مدينة سياتل الأمريكية، وكما نشرت خلال هذا الشهر بالمجلة الطبية الشهيرة "Sleep".

وشملت الدراسة 2539 مراهقًا، بلغ متوسط عمرهم 16 عامًا، و54% منهم كانوا من الفتيات.

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