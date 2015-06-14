"تقنية النانو" أحدث صيحة للحد من فرص عودة السرطان

غالبًا لا تصمد التأثيرات العلاجية لأدوية السرطان فترة طويلة، حيث تعاود الأورام إصابة مرضى السرطان مرة أخرى بعد الاستشفاء منها، وذلك بسبب أن الأدوية غالبًا ما تقتل الأورام فقط ولكنها لا تقضى على الخلايا الجذعية للسرطان، والتى تتمتع بخواص استثنائية وتقاوم الأدوية بشدة، وذلك حسب دراسة حديثة أشرفت عليها الجمعية الأمريكية للسرطان.

وتمكن فريق من الباحثين داخل أمريكا من تطوير بعض الجزئيات في طور النانو تتمتع بفاعلية فى استهداف الخلايا الجذعية السرطانية التى تقاوم الأدوية المضادة للأورام، والمسئول الأول عن معاودة إصابة المرضى بالأورام السرطانية.

وقام الباحثون بتحضير عقار الدوكسوروبيسين "doxorubicin"، فى صورة جزيئات فى طور النانو، وتغليفها باستخدام مركب الشيتوسان، والذى يتمتع بفاعلية فى استهداف الخلايا الجذعية للسرطان وقتلها.

وأثبتت نتائج التجربة التى أجريت داخل المعمل، وعلى أورام الثدى التى تم تنميتها داخل الفئران أن هذه التقنية العلاجية تتمتع بفاعلية كبيرة فى تدمير الأورام وقتل الخلايا الجذعية السرطانية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "ACS Nano" خلال شهر يونيو الماضى.