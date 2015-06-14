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القراصيا "كريزة الياميش" تحمى من أمراض القلب والسرطان وأشياء أخرى

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القراصيا "كريزة الياميش" تحمى من أمراض القلب والسرطان وأشياء أخرى القراصيا "كريزة الياميش" تحمى من أمراض القلب والسرطان وأشياء أخرى
القراصيا أو البرقوق المجفف من أكثر أنواع الياميش التى تتمتع بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية استثنائية، وكشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تافتس الأمريكية أن القراصيا تعد من أفضل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، ومن أبرزها: أحماض هيدروكسى سيناميك والأنثوسيانين، وذلك حسبما نشر بتقرير على الموقع الطبى الأمريكي "العلاج بالغذاء".

وتابع التقرير أن الخواص المضادة للأكسدة تساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام السرطانية والحد من انكماش الجلد، كما تحتوى القراصيا على نسب كبيرة من الألياف الطبيعية والتى تحد من الإصابة بالإمساك وتساهم فى تعزيز الشعور بالشبع ومنع الإفراط فى تناول الطعام، وبالتالى منع الإصابة بالسمنة.

وتحتوى القراصيا على السوربيتول، والذي يمنع الإصابة بالإمساك ويقلل فرص الإصابة بالبواسير وسرطان القولون والمستقيم، بالإضافة إلى أنها تقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام بالنسبة للسيدات فى مرحلة انقطاع الطمث حسب دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة فلوريدا الأمريكية ونشرت بالمجلة الطبية "Aging Research Review".

وأضاف التقرير أن كل 100 جرام من القراصيا تحتوى على 240 سعرًا حراريًا، ومن أبرز الفيتامينات الغنية بها: فيتامين "أ"و"ك"، بالإضافة إلى عناصر البوتاسيوم والنحاس والبورون والمغنسيوم.
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