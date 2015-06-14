بالصور.. رئيسا حزب المؤتمر ومركز فاقوس يكرمان أبطال "الأهلى" بالشرقية

قام مجلس إدارة النادى الأهلى بمركز فاقوس بالاحتفال وتكريم أسر الشهداء بالمركز واللاعبين الذين حصدوا بطولات عالمية باسم النادى.

وقال عبد العزيز محمود سامى، رئيس مجلس ادارة النادى، إن النادى أعد هذه البطولة لرد الجميل لكل من ساهم فى إنشاء النادى وحصد بطولات عالمية له، حيث اشترك النادى فى بطولات العالم بالمغرب والكويت تحت 15 سنة وتصفيات بطولات العالم بالقاهرة والإسكندرية حصل النادى على المركز الأول فرق 12 سنة و15 سنة فردى، كما حصل النادى على المركز الثانى تحت 12 سنة بنات، وحصل على بطولة القناة تحت 15 سنة و18 سنة، وحصل على بطولة الشرقية تحت 15 سنة وحصل على المركز الثانى بطولة الناشئين.

وحضر الاحتفالية الربان عمر المختار صميدة الرئيس الشرفى للنادى الأهلى بفاقوس رئيس حزب المؤتمر، والدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، والمهندس أسامة الصادق سكرتير عام محافظة الشرقية الأسبق، وعبد العزيز سامى رئيس مجلس إدارة النادى، وأمين سلطن رئيس منطقة تنس الطاولة بالشرقية، والمحاسب سباعى عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة فاقوس نائبا عن محافظ الشرقية، والمهندس عبد الرحمن على أحمد نائب رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعلى سلامة رجل الأعمال.



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مجلس إدارة النادى



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أسماء المكرمين



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أسماء المكرمين



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جانب من الحفل



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كؤوس ودروع حصل عليها النادى



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جانب من الحفل



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جانب من الحفل



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تكريم أبناء النادى



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رئيس حزب المؤتمر ونائبه وأسامة الصادق ورئيس مركز ومدينة فاقوس



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جانب من الحفل



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الربان عمر المختار صميدة وسط أبطال النادى



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رئيس مجلس إدارة النادى وسط مجموعة من الأبطال