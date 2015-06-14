أخبار عاجلة

أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. رئيسا حزب المؤتمر ومركز فاقوس يكرمان أبطال "الأهلى" بالشرقية

Google+ Print
قام مجلس إدارة النادى الأهلى بمركز فاقوس بالاحتفال وتكريم أسر الشهداء بالمركز واللاعبين الذين حصدوا بطولات عالمية باسم النادى.

وقال عبد العزيز محمود سامى، رئيس مجلس ادارة النادى، إن النادى أعد هذه البطولة لرد الجميل لكل من ساهم فى إنشاء النادى وحصد بطولات عالمية له، حيث اشترك النادى فى بطولات العالم بالمغرب والكويت تحت 15 سنة وتصفيات بطولات العالم بالقاهرة والإسكندرية حصل النادى على المركز الأول فرق 12 سنة و15 سنة فردى، كما حصل النادى على المركز الثانى تحت 12 سنة بنات، وحصل على بطولة القناة تحت 15 سنة و18 سنة، وحصل على بطولة الشرقية تحت 15 سنة وحصل على المركز الثانى بطولة الناشئين.

وحضر الاحتفالية الربان عمر المختار صميدة الرئيس الشرفى للنادى الأهلى بفاقوس رئيس حزب المؤتمر، والدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، والمهندس أسامة الصادق سكرتير عام محافظة الشرقية الأسبق، وعبد العزيز سامى رئيس مجلس إدارة النادى، وأمين سلطن رئيس منطقة تنس الطاولة بالشرقية، والمحاسب سباعى عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة فاقوس نائبا عن محافظ الشرقية، والمهندس عبد الرحمن على أحمد نائب رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعلى سلامة رجل الأعمال.

مجلس إدارة النادى -اليوم السابع -6 -2015
>

مجلس إدارة النادى

أسماء المكرمين -اليوم السابع -6 -2015
>

أسماء المكرمين

أسماء المكرمين -اليوم السابع -6 -2015
>

أسماء المكرمين

جانب من الحفل -اليوم السابع -6 -2015
>

جانب من الحفل

كؤوس ودروع حصل عليها النادى -اليوم السابع -6 -2015
>

كؤوس ودروع حصل عليها النادى

جانب من الحفل -اليوم السابع -6 -2015
>

جانب من الحفل

جانب من الحفل -اليوم السابع -6 -2015
>

جانب من الحفل

تكريم أبناء النادى -اليوم السابع -6 -2015
>

تكريم أبناء النادى

رئيس حزب المؤتمر ونائبه وأسامة الصادق ورئيس مركز ومدينة فاقوس -اليوم السابع -6 -2015
>

رئيس حزب المؤتمر ونائبه وأسامة الصادق ورئيس مركز ومدينة فاقوس

جانب من الحفل -اليوم السابع -6 -2015
>

جانب من الحفل

الربان عمر المختار صميدة وسط أبطال النادى -اليوم السابع -6 -2015
>

الربان عمر المختار صميدة وسط أبطال النادى

رئيس مجلس إدارة النادى وسط مجموعة من الأبطال -اليوم السابع -6 -2015
>

رئيس مجلس إدارة النادى وسط مجموعة من الأبطال


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365