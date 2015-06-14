إضراب عمال شركة النظافة يهدد بإغراق شوارع الإسكندرية بتلال القمامة

أعلن عدد من عمال شركة نهضة مصر المنوط بها جمع القمامة بمحافظة الإسكندرية، عن إضرابهم عن العمل لحين تحقيق مطالبهم والمتمثلة فى صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة والأرباح وتعيين المؤقت منهم، وهددوا بعدم فض الإضراب إلا بعد الحصول على كل مطالبهم ومستحقاتهم المالية، الأمر الذى يهدد شوارع الإسكندرية بالغرق فى تلال القمامة، حيث شهدت بعض المناطق بالإسكندرية تراكم لأكوام القمامة خاصة بحى المنتزه، وحى غرب وحى شرق.

من جانبه أشار هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الجهاز الإدارى للدولة لا يستطيع أن يجد كل الحلول لكل المشكلات فى آن واحد، وأضاف: "نسير وفق خطط ممنهجة تم وضعها للقضاء على مشاكل البناء المخالف والصرف الصحى والقمامة"، وأضاف قائلاً: "لا يوجد موارد للدولة لتتولى وحدها أى حل جذرى للمشكلات الحالية ولابد من مشاركة المجتمع المدنى".

وقال: "تم توفير الأموال اللازمة لرفع القمامة من بعض الصناديق الخاصة بمحافظة الإسكندرية والتى يحق لى كمحافظ التصرف بها ولم يكن من ضمنها صندوق إسكان الشباب".

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