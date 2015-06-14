تجديد وتطوير مستشفى برج البرلس المركزى فى كفر الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه

أكد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أثناء زيارته مدينة برج البرلس لبحث لمتابعة أعمال ترميم وتجديد مستشفى برج البرلس المركزى وإضافة منشآت جديدة إليه، أن مستشفى البرلس تتكلف عملية التتجديد والتطوير 68 مليون جنيه، حيث تم البدء فى أواخر الشهر الماضى ويستمر العمل بها 20 شهرًا، تنفيذ الشعبة الهندسية للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، حيث استعرض المحافظ خريطة تطوير مستشفى برج البرلس المركزى وأعمال الإنشاءات الجديدة بها.

وأضاف حمدى: "طالبت المهندس الاستشارى بإعادة دراسة أماكن خزانات المياه ومحولات الكهرباء، وكذا الدراسة الإنشائية للمبنى القديم للمستشفى الجارى ترميمه مع إعداد التقرير الخاص بالمبنى.

وأشار المحافظ، إلى أنه جار أعمال توسعة مسجد، أبو العزائم، بمدينة برج البرلس وإضافة حوالى 200 متر مربع كمساحة إضافية للمسجد.

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