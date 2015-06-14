خطة لتنشيط الدورات بمركز "السويس- ألمانيا" للحام

عقد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، اجتماعًا بمجلس إدارة أعضاء مركز السويس- ألمانيا للحام، لاستعراض خطة للتسويق للمركز والدورات التى يقدمها فى اللحام بجميع أنواعه.

وأشار بيان صادر من الديوان العام، إلى أن المحافظ خلال اللقاء أكد على مخاطبة وزارة الصناعة لتقديم الدعم المادى والتسويقى للمركز وعمل خطة للتعريف بالمركز والدورات التى يقدمها للشباب.

وأكد المحافظ على ضرورة إنشاء موقع إلكترونى خاص بالمركز لعرض إمكانيات المركز والتسويق له فى سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

وأشار أعضاء المركز إلى أهمية اعتماد الشهادة الممنوحة من المركز من مراكز عالمية للحام، كذلك سرعة التنسيق بين المركز وكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس من خلال عقد ندوات ومحاضرات للتعريف بالمركز.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عقل، مساعد رئيس شركة مهارات الزيت والغاز للتطوير، والدكتور محمد النجار، الأستاذ بكلية هندسة بترول جامعة السويس، والمهندس طارق الجمال، مدير المركز، وعدد من أعضاء مركز السويس- ألمانيا للحام.



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جانب من اللقاء



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المحافظ وحديث مع مسئولى المركز