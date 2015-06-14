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الجيش الأمريكى ينفذ "ضربة لمكافحة الإرهاب" ضد متشدد بالقاعدة فى ليبيا

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الجيش الأمريكى ينفذ "ضربة لمكافحة الإرهاب" ضد متشدد بالقاعدة فى ليبيا الجيش الأمريكى ينفذ "ضربة لمكافحة الإرهاب" ضد متشدد بالقاعدة فى ليبيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" منذ قليل أن الجيش الأمريكى نفذ فجر السبت "ضربة لمكافحة الإرهاب" ضد متشدد على صلة بالقاعدة فى ليبيا.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة برئيسها السابق معمر القذافى انتشارًا كبيرًا للجماعات المتشددة مثل داعش والقاعدة.

وكان القنصل الأمريكى السابق فى بنى غازى قد تعرض للقتل والسحل على يد مجموعات متشددة منتمية لتنظيم القاعدة.


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