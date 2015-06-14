السودان: محاولات المحكمة الجنائية مع جنوب أفريقيا ضد البشير باءت بالفشل

أكد وزير الخارجية السوادنية، البروفيسور إبراهيم غندور، مساء اليوم، فى جوهانسبيرج، أن محاولات المحكمة الجنائية مع حكومة جنوب أفريقيا ضد الرئيس البشير قد باءت بالفشل.

وأضاف غندور فى تصريح لوكالة (سونا) السودانية، أن مشاركة الرئيس البشير فى القمة مشاركة طبيعية وأن الرئيس تلقى دعوة من حكومة جنوب أفريقيا للمشاركة فى القمة ولبى الدعوة لأن الرئيس لم يتعود أن يغيب من القمم الأفريقية.

وأكد غندور أن الرئيس البشير سيواصل مشاركته وسيلقى خطابه وسيكون متواجدًا حتى نهاية القمة وسيغادر فى الوقت المحدد لذلك، مشيرًا إلى أن القمة ستجيز غدًا مشروع قرار أفريقى أعده المجلس الوزارى يدعم السودان وكينيا ضد المحكمة الجنائية.

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