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القرية الفرعونية تعتذر عن وضع صورة جولدا مائر بمعرض "نساء رائدت"

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القرية الفرعونية تعتذر عن وضع صورة جولدا مائر بمعرض "نساء رائدت" القرية الفرعونية تعتذر عن وضع صورة جولدا مائر بمعرض "نساء رائدت"
اعتذر وائل سمير، نائب مدير عام القرية الفرعونية، على واقعة وضع صورة جولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، فى أحد معارض القرية ضمن معرض "نساء رائدت".

وأضاف نائب مدير عام القرية الفرعونية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم2"، أنه تم وضوع الصورة لمدة نصف ساعة وتمت إزالتها، مؤكدا أن وضع الصورة من البداية كان خطأ من معد المعرض.


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