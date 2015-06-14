أخبار عاجلة

أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونه بحوزتهما أسلحة وسيارات بدون أوراق

Google+ Print
ضبط رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونه بحوزتهما أسلحة وسيارات بدون أوراق ضبط رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونه بحوزتهما أسلحة وسيارات بدون أوراق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على (م . س) رئيس مباحث القنطرة شرق بالإسماعيلية، ومعاونه (ح .ز) معاون مباحث القنطرة شرق، وبحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة داخل سيارة أحدهما بمحيط مديرية أمن الإسماعيلية.

وكانت معلومات سرية قد وردت للأجهزة الأمنية ومصلحة الأمن العام بالإسماعيلية، تفيد بقيام رئيس مباحث القنطرة شرق بالاحتفاظ بعدد من الأسلحة النارية غير المرخصة بمنزله بالشرقية، وكذلك عدد من السيارات 3 سيارات ملاكى بدون أوراق.

وعلى الفور تم توجهت مأمورية مشتركة بين أمن الأسماعيلية وأمن الشرقية، وتمكنوا من ضبط 3 سيارات بالقرب من منزل رئيس المباحث، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365