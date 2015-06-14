ضبط رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونه بحوزتهما أسلحة وسيارات بدون أوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على (م . س) رئيس مباحث القنطرة شرق بالإسماعيلية، ومعاونه (ح .ز) معاون مباحث القنطرة شرق، وبحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة داخل سيارة أحدهما بمحيط مديرية أمن الإسماعيلية.

وكانت معلومات سرية قد وردت للأجهزة الأمنية ومصلحة الأمن العام بالإسماعيلية، تفيد بقيام رئيس مباحث القنطرة شرق بالاحتفاظ بعدد من الأسلحة النارية غير المرخصة بمنزله بالشرقية، وكذلك عدد من السيارات 3 سيارات ملاكى بدون أوراق.

وعلى الفور تم توجهت مأمورية مشتركة بين أمن الأسماعيلية وأمن الشرقية، وتمكنوا من ضبط 3 سيارات بالقرب من منزل رئيس المباحث، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.