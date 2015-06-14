محلب من جوهانسبرج: دستور مصر الجديد أعطى للمرأة حقوقا لم تشهدها من قبل

قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب خلال كلمته أمام القمة الأفريقية مساء اليوم الأحد، إن الجهود الرامية إلى تعزيز وضع المرأة المصرية شهدت تطورا ملحوظا بإقرار الدستور الذى أكسبها حقوقا غير مسبوقة إذ نص الدستور على التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان حقها فى تولى الوظائف العامة دون تمييز.

وأضاف محلب، أن مجلس النواب فور انتخابه سيعمل على تطبيق الدستور وستعكف الحكومة على وضع هذه القوانين موضع التنفيذ، ويسعى المجلس القومى للمرأة على تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين بهدف الاستفادة الكاملة من الطاقات.

وأكد أن المرأة تواجه المرأة الأفريقية تحديات جسيمة خاصة خيتان الإناث وعدم تمثيل المرأة فى الوظائف العليا.

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