وزير التعليم: ضبطنا 100 طالب لمحاولتهم تسريب امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إنه بسبب تقدم التكنولوجيا الحديثة أصبحت وسائل الغش أسرع مما يمكن، مضيفًا أن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الوسائل الحديثة هى فصل الإشارة داخل اللجان حتى لا يستطيع أى طالب تصوير ورقة الامتحان ويرسلها للصفحات التى تسرب الامتحان.

وأوضح أنه تم ضبط "موبايل بكاميرا على شكل فيزا كارت، وساعة ذكية، ونظارة بها كاميرا" داخل اللجان لاستخدامها فى عملية تسريب الامتحان، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تعمل على مدار الـ24 ساعة، وأنه تم ضبط ما يقرب من 100 طالب أثناء محاولتهم تسريب الامتحان.

ولفت إلى أنه طالب المستشار القانونى للوزارة أن يجد نصًا قانونيًا يجيز ويتيح للوزارة فصل أى طالب يتم ضبطه فى حالة غش بفصله عامين إلى ثلاثة حتى تكون العقوبة رادعة.

وأضاف الرافعى مع الإعلامى عادل حمودة خلال برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أنه تم إحباط جميع محاولات الغش داخل اللجان، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة تحت مسمى "لجنة وزارة الغش" حيث تضم هذه اللجنة اثنين من ضباط وزارة الداخلية مختصين بمكافحة جرائم الإنتر نت، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تمكنت من تتبع جميع محاولات الطلاب بتسريب الامتحانات من خلال التقنيات الحديثة بأجهزة الموبايل عبر شبكة الإنترنت.

مصدر يكشف لـ"اليوم السابع" كواليس اجتماع وزير التعليم برؤساء لجان الثانوية.. محب الرافعى: "عيب شوية عيال يضحكوا على الوزارة".. ومشادة كلامية بين رئيس الامتحانات ومدير مديرية حول تصوير طالب ورقة أسئلة