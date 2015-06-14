المستشار القانونى لليوم السابع يدعو المنظمات الحقوقية للاجتماع غدًا

دعا المستشار أنور الرفاعى، المستشار القانونى لمؤسسة "اليوم السابع" الصحفية، والمحامى بالنقض، الحقوقيين الذين تضامنوا مع المؤسسة فى أزمتها الراهنة مع وزارة الداخلية، للاجتماع فى الخامسة مساء الغد، الاثنين، فى مقر جريدة "اليوم السابع"، لمناقشة ما يلزم من اقتراحات تشريعية تضمن الحرية الكاملة للصحافة المصرية والإعلام، ودوام حسن العلاقة بين الصحافة وكافة أجهزة الدولة حتى يعمل الجميع فى خندق واحد لمواجهة ما يحيط بالبلاد من أخطار خارجية وداخلية.

ووجه المستشار أنور الرفاعى، فى بيان صحفى، الشكر لكل من تضامن مع "اليوم السابع" من الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والمحامين والشخصيات العامة، مؤكدًا أنها أزمة لا تتعدى كونها أزمة قانونية لا أكثر وأن المؤسسة على مسافة واحدة من كل أجهزة الدولة بما فيها وزارة الداخلية والقضاء ومكتب المستشار النائب العام.

وأوضح المستشار أنور الرفاعى، أنه لا توجد أزمات بشأن ما اتخذ من قرارات قبل صحفيى "اليوم السابع" فى ظل التشريعات الحالية المنظمة للعمل الصحفى، مؤكدًا أن المهمة مقسمة ما بين نقابة الصحفيين والحقوقيين وأن هذا ما يبرز دور النقابة فى إجراءات التقاضى التى أوجب القانون إخطارها بوقت كافٍ قبل الشروع فى محاسبة أى من الصحفيين فى جرائم النشر ونظام العضوية للمشتغلين، ومن هم تحت التمرين بشأن ممارستهم لمهنة الصحافة ودور النقابة بالنسبة للنزاعات بين الأعضاء بعضهم وبعض فى ضوء المادة 48 و72 من قانون الصحافة.

وأكد "الرفاعى" أن اجتماع الهئية القانونية لـ"اليوم السابع" مع الحقوقيين يأتى فى ضوء وضع تفسير غير متعدٍ لبعض الألفاظ القانونية فى مواد القانون، مثل تكدير صفو السلم والأمن العام وحدود القصد الجنائى فى جرائم السب والقذف وهو ما يطال كل الصحفيين، لافتًا إلى أن الاجتماع يأتى أيضًا لمناقشة مدى مسئولية الصحفى عما يثبت كذبه من أخبار من حيث العمدية وحسن النية.

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