ضبط 16 قطعة أثرية مسروقة من قصر “البرنس يوسف كمال” بحوزة شخص بنجع حمادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، من ضبط 13 قطعة أثرية مسروقة من قصر البرنس يوسف كمال بحوزة شخص بمركز نجع حمادي.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد هشام خطاب مدير المباحث، يفيد ضبط قطع يشتبه في أثريتها.

وكشفت التحريات ورود معلومات عن قيام المدعو “سعد. م.ع” بحيازة قطع أثرية يشتبه في أنها التي تم سرقتها من قصر البرنس يوسف كمال الأثري بوسط مدينة نجع حمادى منذ أشهر، فتم تشكيل فريق بحث ضم كلا النقباء محمد أحمد عكاشة ومحمد العمدة ومحمد حمد، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على 13 قطعه اثرية من النقود النادرة الأثرية، و3 خناجر وكمية من طقم المطعم، وتمثلين ونقود نحاسيه، فتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.