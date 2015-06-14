بالصور.. محافظ السويس يتابع زيادة ضخ المياه بمحطات مياه الشرب‎

تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم الأحد، محطة هيئة قناة السويس بمنطقة الهويس للتأكد من سير العمل داخل المحطة ومتابعة غرفة التحكم الرئيسية و معمل تحاليل المياه للتأكيد على الوصول للدرجة القياسية المطلوبة للمياه والإستمرار فى التحاليل كل ساعتين من أجل جودة المياة ونظافة المياه وصلاحيتها بصفة مستمرة، مشيرًَا إلى أن هناك معايير تراعى في عمليات تنقية المياه بالمحطات.

وأضاف بيان صادر من الديوان العام مساء اليوم أن محافظ السويس تفقد محطة مياه أبو عارف 1 و2 وطاقتها 36 ألف متر مكعب مياه يومياً وتغذي مناطق الألبان والجناين للتأكيد على عملية انتظام ضخ المياه بالمحطة وزيادة عند وقت الذروة.

وتفقد أيضاً أعمال التطويروالإنشاء بمحطة غرب النفق، والتي تقيمها القوات المسلحة بطاقة قدرها 8.5 الأف متر مكعب يومياً لتدعيم المياه بمنطقة الألبان الجديدة وقري شباب الخريجين والتي ينتهي العمل بها في فبراير 2016.

رافق المحافظ في الجولة مهندس حمدي عبد الله نائب مدير عام فرع الشركة القابضة بالسويس ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية ومديري محطات مياه الشرب.