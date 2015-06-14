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بالفيديو.. الكاميرا تلتقط مخلوقًا غريبًا داخل المحيط الأطلسي

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بالفيديو.. الكاميرا تلتقط مخلوقًا غريبًا داخل المحيط الأطلسي بالفيديو.. الكاميرا تلتقط مخلوقًا غريبًا داخل المحيط الأطلسي

 

مقطع من الفيديو

اكتشف علماء أمريكيون عدة أنواع جديدة من الحيوانات البحرية تعيش في قاع المحيط الأطلسي، لم تلتقط لها الكاميرا صورا من قبل، بعض من تلك المخلوقات الغامضة تبدو وكأنها مخلوقات فضائية.

بحوث العلماء عن هذه الأنواع الجديدة من المخلوقات أجريت بالقرب من “بويرتو ريكو” وجزر “فيرجن”.

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وبالرغم من أن المحيطات العالمية تغطي ثلثي مساحة سطح الأرض الكلية، إلا أن العلماء درسوا 5% فقط من عوالم ما تحت الماء في العالم حتى الآن، ولا يستطيعون تحديد المفاجآت التي يمكن أن تصادف البشر في المرات القادمة.

وكالات

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