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صباح فخري بعد الثمانين ألبوم جديد “من كل روض زهرة”

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صباح فخري بعد الثمانين ألبوم جديد “من كل روض زهرة” صباح فخري بعد الثمانين ألبوم جديد “من كل روض زهرة”

صباح فخري

كشف الفنان السوري صباح فخري عن تحضيره لألبوم غنائي جديد يعمل على إنتاجه وإخراجه وتلحين كلماته شخصياً سيصدر قريبا .

وقال صباح فخري في حديثه لـ”العربية.نت” إن ألبومه الجديد الذي سيلحن كلماته وينتجه بماله الخاص يحمل اسم: “من كل روض زهرة”، وسيصدر بعد ستة أشهر تقريبا.

الفنان السوري الذي يبدو عليه التعب واضحا نتيجة تقدمه في السن قال إن سبب عدم إحيائه للحفلات راجع إلى الظروف التي تمر بها بلده سوريا وإلى وضعه الصحي، الذي بات لا يسمح له إلا نادرا بالحضور كضيف شرف تحت الطلب الجماهيري، وقال صباح إن “محبة الجماهير أكبر وأغلى ما أملكه في حياتي”،

ويسترجع صباح فخري علاقاته مع الفنانات وبالأخص مع وردة الجزائرية التي التقى معها في مسلسل “الوادي الكبير” الاستعراضي الذي أخرجه إيلي سعادة وكتب قصته والسيناريو والحوار نزار مؤيد العظم، وشارك فيه نخبة من الفنانين تتقدمهم الراحلة وردة الجزائرية، وهالة شوكت، وعماد فريد، وإلسي فرنيني، وعبدالكريم عمر وسمير شمص، وقاله عنه صباح: “كان عملا فريدا لن يتكرر”.

وأضاف صباح فخري للعربية.نت في حديثه عن الراحلة وردة الجزائرية: “يكفينا فخرا أن وردة الجزائرية وردة واحدة لم ولن تتكرر، كانت رائعة وطيبة جدا رحمك الله يا وردة الوردات”.

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