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باسم مرسي يوضح .. لماذا أصر على المشاركة رغم وفاة والده

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باسم مرسي يوضح .. لماذا أصر على المشاركة رغم وفاة والده باسم مرسي يوضح .. لماذا أصر على المشاركة رغم وفاة والده

أوضح باسم مرسي مهاجم الزمالك ومنتخب أسباب إصراره على المشاركة مع الفراعنة أمام تنزانيا في المباراة التي سجل فيها هدفا ضمن ثلاثية نظيفة.

وتوفى والد باسم مرسي يوم الأربعاء وعاد لمعسكر يوم الجمعة وبعد دخوله بديلا في الشوط الثاني سجل هدفا رائعا.

وقال باسم لمراسل FilGoal.com عقب المباراة: "الحمد لله على الهدف وربنا يرحم والدي".

وأضاف "وفاة والدي أثرت في كثيرا.. لكنه كان يحب عملي ويحب المجال الذي تألقت فيه ولهذا صممت على لعب المباراة لأنه كان يحب ذلك".

وفازت مصر بصدارة المجموعة الثامنة بعد الجولة الأولى وتلعب مع تشاد أحد أيام 4 أو 5 أو 6 سبتمبر المقبل.

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فيديو اليوم السابع

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