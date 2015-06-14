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ياسر المصري: لدي موقف حاد جدّاً تجاه الأعمال العربيّة المُشتركة

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ياسر المصري: لدي موقف حاد جدّاً تجاه الأعمال العربيّة المُشتركة ياسر المصري: لدي موقف حاد جدّاً تجاه الأعمال العربيّة المُشتركة

الأحد 14-06-2015 16:01

قال الفنّان الأردني ياسر المصري إنّه يحمل وجهة نظر حادة جدّاً تجاه المواضيع التي تطرحها الأعمال العربية المشتركة، التي وصفها بـ"الجريئة"، مؤكّداً أنه ضد خدش الحياء في المسلسلات.

وأضاف المصري في تصريحات خاصّة لـ "سيدتي نت"، "لن أتعامل مع نصوص لا تحمل فكر وهدف معيّن، تلك التي تخدش الحياء على مستوى الموضوع والشكل".

وأشار النّجم الأردني إلى أنّ مُعظم الأعمال العربيّة المشتركة أصبحت تركّز على نقطة غير مُشعّة أصلاً في المجتمع، وتكون حالة استثنائية، وتأتي هذه الأعمال وتتناولها كحالة عامة موجودة في المجتمع بكثافة.

وأكّد المصري أنّه مهما بذل من إنتاج سخي تجاه بعض الأعمال التي تُقدّم نص ضعيف ومكرّر، والمَشاهد تمرّ فيها لتعبئة الهواء فقط، فالجمهور سيشكف هذا الشيء وينفر منه.

يشار إلى أنّ المصري يطل خلال موسم دراما رمضان 2015، بعملين الأوّل مصري بعنوان "العهد" من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج خالد مرعي، والثاني مسلسل "وعد الغريب" وهو بدوي أردني، من إخراج حسين دعيبس.

 

 

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