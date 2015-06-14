لماذا غابت شجون الهاجري عن مؤتمر مسلسل "ذاكرة من ورق"؟

عقب انتهاء تصوير المسلسل الذي تجري أحداثه في العاصمة الالمانية برلين، احتفى فريق عمل "ذاكرة من ورق" بالوصول إلى تيتر الختام، بحفل أقيم في فندق "حياة رجينسي"، حضره كل من سفير جمهورية المانيا الاتحادية في الكويت أويجن فلوفارت، ومنتج المسلسل عامر صباح مالك شركة صباح بكتشرز للانتاج الفني، ومدير هيئة التسيوق السياحي في برلين بوركهارد كيكر، والمدير العام لشركة "لوفتهانزا" في الكويت شتيفان شفارتس، ومدير شركة "بريدج ميديا" المنتج المنفد للعمل في ألمانيا سام هانز، وعدد من نجوم المسلسل على رأسهم المخرج علي العلي، والفنانين فاطمة الصفي، وعلي كاكولي، ومن المقرر عرض العمل على عدد من الفضائيات الخليجية والعربية ومن بينها "الراي"، و"أم بي سي"، و "الظفرة".

وبدأ الحفل بكلمة المنتج عامر الصباح الذي شدد على أهمية تجربة "ذاكرة من ورق"، وأكد أنه يحضر لمزيد من المشاريع المشتركة في ظل الدعم الايجابي الذي لمسه فريق العمل وأضاف: "أن المسلسل يمثل جسراً للتواصل بين الكويت وألمانيا وقد لمسنا حفاوة الاستقبال والدعم الإيجابي من السفير الألماني لدى الكويت وأعضاء السفارة الذين قدموا لنا كافة التسهيلات"، مشيراً إلى أن فريق العمل يتكوّن من جنسيات عدة من مختلف أنحاء العالم، وثمن جهود هيئة التسويق السياحي لمدينة برلين وكذلك دعم شركة "لوفتهانزا".

وأضاف الصباح: "كما لا يمكن أن ننسى الاحترافية العالية في تأمين كافة الأمور الانتاجية التي لمسناها من فريق المنتج المنفذ للعمل في برلين، والمتمثل بشركة "بريدج ميديا" بقيادة الإعلامي سام هازنر، الذي وضع نفسه تحت تصرف المجموعة على مدى 24 ساعة، والذي يعود له الفضل بالوصول بالعمل الى هذه النتيجة المتميزة.

بدوره، قال المنتج المنفذ للمسلسل في برلين سام هازنر: "التجربة تمثل حقلاً خصباً لاكتشاف الحضارة الإلمانية ذات الارث الثقافي والابداعي المتميز، وهي بلا شك تركت بصمتها في فريق العمل، الذي ضم صفوة من الكوادر الفنية الكويتية والخليجية واللذين عاشوا بيننا على مدى أكثر من شهرين وتلمسوا الجدية والالتزام الذين عرف بهما الشعب الالماني من جهة وأيضاً حفاوة واستقبال الشعب الألماني من جهة آخرى، ولقد صورنا تقريباً في كافة أنحاء معالم برلين الجذابة، وهو ما سيكون حاضراً وجلياً من خلال مشاهد المسلسل الذي يناقش قضايا الاغتراب والدراسة في الخارج وفي المانيا على وجه الخصوص.

من جانبه، أكد المخرج علي العلي أن الجمهور قادر على تقييم العمل ومعرفة الجهد المبذول فيه وقال: "أي عمل قد يشهد حدوث مشكلات و"مناوشات" وصعوبات، في إشارة منه للخلاف الذي حصل مع شجون أثناء التصوير، واستطعنا بفضل الله أن نتجاوز الأمر كله، وأنتهز الفرصة لأشيد بالمنتج المنفذ سام لأنه شخص مثقف ولديه تجربة سابقة ثرية".

الفنانة فاطمة الصفي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في "ذاكرة من ورق"، وقالت إنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع المخرج علي العلي موضحةً: "استمتعت بالعمل مع العلي وبالاجواء التي جمعتنا في كواليس "ذاكرة من ورق" الذي يعد انتاجاً ضخماً يميزه نص مكتوب بحرفية، ومخرج متمكن تقبّل كافة المقترحات وأتاح لنا مساحة كبيرة من الإبداع".

وفي الختام، شهد الحضور برومو للمسلسل يتضمن لقطات صورت بين ربع العاصمة الألمانية وفي ضواحيها، بالإضافة إلى مشاهد من كواليس العمل.

يذكر أن "ذاكرة من ورق" من تأليف عادل الجابري، ومن إخراج علي العلي، ومن بطولة شجون الهاجري، وفاطمة الصف، وصمود، وعلي كاكولي، ومحمد المسلم، وعبد الله الطراروة، وريم أرحمة، وعبد الله السيف، وعبد الله الطليحي، وغيرهم.

ويأتي العمل مرتبطاً بإحدى الشخصيات الرئسية التي تقوم بأداء دورها الفنانة شجون، إذ تكون مصابة برمض عضال يؤثر على ذاكرتها ويجلعها تنسى ما يحدث معها ليكون الحل لتلك المشكلة في كتابة تفاصيل حياتها اليومية على الورق.

وكان من المفترض أن تتواجد الفنانة شجون في المؤتمر بيد أن الخلافات مع المنتج الألماني سام وخلافاتها الآخرى أثناء تصوير المسلسل مع المنتج صباح والمخرج علي العلي، والتي من الممكن أن تصل إلى القضاء بحسب مصادر فنية مقرّبة من جميع الأطراف، حال دون حضورها المؤتمر وفشل محاولة جديدة لاحتواء الخلاف والوصول إلى الاتفاق بينهم.

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