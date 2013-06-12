مبعوث أوروبي يلتقي قيادات "الإنقاذ".. ويؤكد على سلمية تظاهرات 30 يونيو

المسؤول الأوروبي أعرب عن قلق أوروبا من الحكم بقضية "التمويل الأجنبي"

كتب : أكرم سامي منذ 1 دقيقة

التقى مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام بدول جنوب المتوسط، برناردينو ليون، قيادات من جبهة الإنقاذ الوطني، وأبرزهم رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، ورئيس حزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد أبوالغار، ورئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن": "إن المسؤول الأوروبي أكد خلال لقائه مع عمرو موسى وأبوالغار على سلمية التظاهرات التي تدعو لها القوى السياسية في 30 يونيو".

وأضافت المصادر أن ليون شدد على أن التحول الديمقراطي هي عملية شاملة وصعبة في نفس الوقت، والحوار هو الحل السلمي لأي أزمة.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن أمله في إجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية قريبا في مصر.

ونقل برناردينو لعمرو موسى وأبوالغار، قلق الاتحاد الأوروبي من الحكم الصادر بشأن قضية المتهمين في التمويل الأجنبي، داعيا إلى المشاركة في قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي يناقشه مجلس الشورى.

وكشفت المصادر أن ليون طلب لقاء منسقي حملة "تمرد" في إطار زيارته للقوى السياسية في مصر، ولكن لم يتم الاتفاق على الاجتماع مثل باقي القوى السياسية.

وأكدت المصادر أن زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام بدول جنوب المتوسط برناردينو ليون، جاءت للوقوف على المشهد السياسي في مصر، من خلال لقائه مع كافة الأحزاب، حيث يلتقي أيضا ممثلي من حزب النور والحرية والعدالة وحزب الوسط.