“سكاي نيوز”: ملجأ نووي “5 نجوم” بألمانيا

تقوم شركة متخصصة بالإنشاءات ببناء ملاجئ متخصصة تحت ذريعة “التحضير للمصير القاتم المقبل”.

لكن هذا الملجأ ليس لعامة الناس، وإنما للأثرياء فقط الذين ينتظرون حياة أخرى بعد دمار الأرض وعلى مستوى من الرفاهية أيضاً.

فقد شيدت شركة “فيفوس”، التي مقرها في كاليفورنيا الأمريكية ، ملجأ نووياً في إحدى البلدات الألمانية لأصحاب الملايين، والذي يوصف بأنه “ملجأ نووي خمس نجوم”.

فقد بلغت تكلفة الملجأ النووي الفاخر مليار جنيه إسترليني تقريباً ، ويمكن لمن يستطيع توفير تكلفة الإقامة في الملجأ أن يبقى فيه مدة عام كامل دون أن يحتاج إلى أي شيء من الخارج.

و بحسب ما ذكرت سكاي نيوز أن أطلق على الملجأ اسم “فيفوس يوربا ون”، وتم بناؤه في بلدة روثنشتاين الألمانية، بحسب ما ذكر مؤسسها روبرت فيشينيو.

وأوضح فيشينيو أن الملجأ يتألف من مجمع سكني يشبه إلى حد كبير يختاً عملاقاً للأثرياء أو منزلاً يحتوي كل أسباب ووسائل الراحة.

ويحتوي الملجأ النووي على برك سباحة ودور سينما وقاعات رياضية للتدريب على اللياقة البدنية ومطاعم وشقق مكيفة ومساحات خارج الشقق وحتى خدمة طائرات مروحية.

ومع ذلك فيمكن لهذا الملجأ أن يتحمل قصفاً نووياً أو قصفاً بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، كما يمكنه أن يتحمل الزلازل أو موجات تسونامي أو غيرها من الكوارث، بما فيها سقوط كويكب على الأرض.