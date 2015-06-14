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"واتس آب اليوم السابع": انتشار القمامة بشوارع "المنتزه" فى الإسكندرية

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع"WhatsApp Youm7، أرسل قارئ صورًا لانتشار القمامة والمخلفات بشارع ترعة المنتزه التابع لدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، مطالبًا المسئولين بالعمل على إزالتها والحفاظ على المظهر الجمالى للمنطقة.

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>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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