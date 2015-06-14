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محافظة شمال سيناء توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الطرق والكبارى

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محافظة شمال سيناء توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الطرق والكبارى محافظة شمال سيناء توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الطرق والكبارى
وقعت محافظة شمال سيناء اليوم بروتوكول تعاون، مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، بقيمة 24 مليون و500 ألف جنيه، للقيام بأعمال رصف طرق بمنطقة مشروع ابنى بيتك بالعريش"أرض الجولف والزهور" وأى مشاريع أخرى تراها المحافظة.

ووقع البروتوكول كل اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء والمهندس محمد أنور حمدين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالهيئة العامة للطرق والكبارى.

وطالب المحافظ الهيئة العامة للطرق والكبارى بصيانة الطرق الدولية بالمحافظة خاصة طريق "العريش-القنطرة شرق" وطريق "التمد-النقب" وضع العلامات واللوحات الإرشادية، مع وضع دراسة لتوسعة شارع الفاتح بالعريش من المدخل الغربى للمدينة وحتى منطقة الريسة.
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