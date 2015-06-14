بالصور: نجمات ينكرن عمليات التجميل، هل توافقينهنّ؟

ليست الجراحة التجميليّة حدثاً نادراً في هوليوود، كما أنّها ليست أبداً شأناً خاصّاً، من البوتوكس إلى تكبير الصدر، ومن نفخ الشفاه إلى شفط الدهون، إضافة إلى عمليات الأنف، التي أصبحت حاجة أساسيّة. ولكن النجمات غالباً ما ينكرن عمليّات التجميل، ويرفضن الاعتراف بأنّهن أجرين أيّة جراحة تجميليّة، ويكتفي بعضهنّ بالاعتراف ببعض التقنيات، التي يرفضن اعتبارها عمليات تجميل.

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إليك صور النجمات، القديمة والحديثة، مقارنة مع أقوالهنّ حول عمليات التجميل. هل تصدّقين؟

Jennifer Aniston: أنا محظوظة بما يكفي، وأتمتّع ببشرة لا تشوبها شائبة، من دون أن ألجأ إلى عمليات التجميل. لكنّي لا أحاسب النساء اذا استخدمن المستحضرات للعناية بوجوههنّ، ولو أنّني أنصح كلّ من حولي بعدم لمسها...

Naomi Campbell: أنا لست ضدّ عمليات التجميل، اذا كانت المرأة مقتنعة بنفسها، ولا تجري ذلك لإرضاء الآخرين.

Kylie Jenner: أنا لست ضد العمليات الجراحيّة، لكنّني لا أرغب في ذلك، في الوقت الراهن.

Kim Kardashian: كيم تعترف بأنّها جرّبت البوتوكس من قبل، لكنّها لم تعاود التجربة. أما بالنسبة لأنفها، فهي فكّرت بإجراء عملية تجميل له، لكنها سرعان ما غيّرت رأيها، وهي تكتفي بالمكياج لإخفاء العيوب.

KourtneyKardashian: تعترف بأنّها أجرت عملية تكبير لصدرها. لكن، هل يعقل أنّها الجراحة التجميليّة الوحيدة التي أجرتها؟

Nicole Kidman: للأسف، لقد جرّبت البوتوكس، ولكنّني تمكّنت من التخلّص منه، إذ اصبح باستطاعتي الآن تحريك وجهي كما أريد!

Lady Gaga: لم يسبق لي أن خضعت لأيّة عملية جراحيّة تجميليّة ، في حين هناك العديد من مغنّي البوب قاموا بذلك. أعتقد أنّ تعزيز انعدام الأمن في شكل جراحة التجميل هو مطلق، وأكثر ضرراً من مجرّد التعبير الفنّي المتعلّق بتعديل الجسم.

Karl Lagerfeld:أرفض كلّ عمليات التجميل، وأعتقد أنّ محاولة الظهور أصغر سنّاً، يجعل المرأة تبدو أكبر سنّاً. كما أعتبر أنّ تكبير الشفاه هو أسوأ صيحة جماليّة تعتمدها النجمات، إذ أنّها تشوّه شفافهنّ.

Julianne Moore: أودّ أن اتقدّم في السنّ بشكل طبيعي قدر الإمكان. ولا أحبّ أن أجري عمليات تجميل لإخفاء أثار التقدّم في السنّ عن وجهي.

Gwyneth Paltrow: بعد تجربة البوتوكس أصبحت أكره هذ التقنيّة، وأرفض معاودتها.

Julia Roberts: وجهك يروي قصّة ... ولا ينبغي أن تكون قصّتك مجرّد زيارة إلى طبيب تجميل!

Emma Thompson: نعيش اليوم في محيط يريد أن يبدو دائماً في سنّ الثلاثين وهو في الستّين من العمر!

Sofia Vergara: أنا لا أرفض عمليات التجميل أبداً، لكن ليس الآن، بل عندما أتقدّم في السن.

Kate Winslet: لن أقوم بالعمليات التجميلية أبداً، فأنا مقتنعة بما أعتبره الجمال الطبيعي.

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