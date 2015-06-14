5 خطوات لتحصلي على غرّة أنيقة

إذا مللت من نفس التسريحة اليومية التي تقومين بها وتريدين التغيير ولو قليلاً قومي بقص غرة، فهذه الطريقة هي واحدة من أفضل وأسرع الطرق في تغيير مظهر وإطلالة الشعر، كما أنها تساعد على لفت الانتباه إلى عينيك وتجعل وجهك يبدو أنيقاً، ولكنها تحتاج إلى عناية ورعاية خاصة لتجعلك تكونين متألقة دوماً.

إليك طريقة الاعتناء بغرة شعرك:

1. طريقة القص: عند ذهابك إلى صالون التجميل تأكدي من حصولك على صورة مشابهة لغرة الشعر التي تريدينها سواء طويلة أو قصيرة، وهل ستناسب وجهك أم لا؟ كما عليك التفكير في نوع وطبيعة شعرك والغرة التي ستحتاجينها، وأخيراً عليك باستشارة مصفف الشعر بما تريدين، وإذا كان ذلك سيناسبك أم لا.

2. الغسل: عند غسل شعرك لا تهملي غرتك فهي بحاجة إلى الشامبو والبلسم؛ لأنها أكثر عرضة للحرارة باستخدام مجففات الشعر.

3. التسريح: استخدمي مشطاً واسع الأسنان لتمشيطها عندما تكون رطبة لإزالة تشابك الشعر منها.

4. التجفيف: لا تنسي وضع واقي الحرارة على غرتك عند استخدام مجففات الشعر حتى لا تضري شعرك، كما عليك استخدام الفرشاة التي تناسب غرتك وتناسب حجم شعرك للحصول على غرة متألقة، ولا تنسي بعد الانتهاء من تجفيف الشعر وضع المثبت للحفاظ على تثبيت غرتك.

5. استخدام دبابيس الشعر: إذا كنت لا تعتمدين على المجفف لفرد وتجفيف شعرك فيمكنه استبداله ببساطة بوضع غرتك على أحد الجانبين مع تثبيتها بدبابيس الشعر وتركها حتى تجف، ولكن عليك اختيار نوعية جيدة من الدبابيس حتى لا تترك علامة على غرتك، كما يمكنك استبدالها ببكرة الشعر.

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