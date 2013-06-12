مذكرة تفاهم بين وزارتي النقل التركية و لمصرية بهدف تطوير السكك الحديدية

كتب : سلامة عامر منذ 18 دقيقة

قام الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل بزيارة تركيا، برفقة الدكتور رجب موسي مساعد وزير النقل والدكتور محمد العجرودي مستشار وزير النقل لإدارة المشروعات، ذولك لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات النقل المختلفة.

واجتمع الوزير بعدد من الشركات المصنعة للسفن وعدد من شركات التشغيل الخاصة بنقل الركاب داخل مضيق البوسفور، حيث تلقت وزارة النقل أكثر من طلب من رجال الأعمال المشاركين فى هذا اللقاء، حضور ورشة العمل التي ستقام في مصر منتصف هذا الشهر بخصوص الاستثمار داخل قطاع النقل المصري.

كما التقى عبداللطيف بالأمين العام ‏لمنظمة دول الثمانية النامية، والتي تأسست منذ أكثر من خمسة عشر عاما ‏بواسطة رئيس وزراء تركيا السابق نجم الدين أربكان وتضم فى ‏عضويتها كل من: مصر وتركيا ونيجيريا وإيران وبنجلاديش ‏وإندونيسيا وماليزيا وباكستان، والتي تملك محاور عمل للتعاون بين الدول ‏الأعضاء في أكثر من عشرين مجالا، وعلى رأسها النقل .

وأكد وزير ‏النقل خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل عمل المنظمة في مجالات النقل ووجود خطة عمل لكل محور من محاور ‏التعاون حتى يمكن الاستفادة من الإمكانات الموجودة لدى الدول الأعضاء ، كما أبدى استعداد مصر للعب دور محوري في تفعيل التعاون بين ‏الدول الأعضاء في مجال النقل، مضيفا أن مصر على استعداد لوضع خطة العمل الخاصة بهذا الموضوع، وكذلك تنظيم لقاء يجمع بين وزراء النقل للدول الأعضاء يمكن ‏عقده مع مطلع العام القادم وقبل انعقاد القمة القادمة للمنظمة، والتي ‏ستنعقد في تركيا في النصف الثاني من العام القادم.

و قام الوزير بزيارة ميدانية لمركز التحكم بمدينة إسطنبول، وتم التعرف على أحدث النظم المستخدمة فى كيفية التحكم وتوجيه الاختناقات المرورية، وذلك من خلال أعضاء العمل المكونين من الجهات الممثلة للعمل داخل المركز "البلدية – الشرطة – وزارة النقل"، وتم التعرف على نظم المراقبة من خلال تركيب أكثر من 6000 كاميرا مثبتة بجميع أنحاء مدينة إسطنبول.

واجتمع الوزير أيضا، بالهيئة المسؤولة عن أتوبيسات النقل الجماعي داخل مدينة إسطنبول، وبحث أوجه التعاون بين وزارة النقل التركية والمصرية ممثلة في جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.

كما قام الوزير والوفد المرافق له، بجولة ميدانية داخل مدينة إسطنبول من خلال المتروالباص ورؤية المحطات والتعرف على مكونات الأتوبيسات المكونة لأسطول المتروباص داخل المدينة والتعرف على نظم التشغيل الخاصة بها.

والتقى عبداللطيف برئيس بلدية إسطنبول "قادر طوباش" واتفقا على الخطوط العريضة المكونة لاتفاقية بلدية إسطنبول وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى من خلال عمل الدراسات اللازمة التي يحتاجها جهاز تنظيم النقل بالقاهرة.

وقام عبداللطيف بتفقد المركز اللوجيستي خارج مدينة أنقرة، بينما قام الدكتور رجب موسى بزيارة بعض الشركات التابعة لوزراة النقل التركية، والتي تتولى إنتاج وتصنيع عربات السكك الحديدية.

وفي نهاية الجولة، التقى وزيرا النقل المصري والتركي لاستعراض أهم النتائج التي خلصت إليها الزيارة وتم توقيع اتفاقيتي النقل البري والبحرى بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة النقل التركية والمصرية بشأن السكك الحديدية والتي كانت تهدف إلى استعراض أوجه تطوير السكك الحديدية داخل جمهورية مصر العربية.