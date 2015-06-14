ماذا ارتدت دنيا وإليسا في ختام "X Factor"؟

كان اللون الوردي حاضراً بقوة على مسرح "X Factor" ليلة البارحة، حيث تألقت به عضوتا لجنة التحكيم إليسا وزميلتها دنيا سمير غانم بإطلالات مختلفة، فأيهما كانت الأجمل برأيك؟

ظهرت إليسا بفستان من تصميم المصمم الإيطالي Giambattista Valli بتصميم ناعم وبسيط، ونسقته مع طوق براق وجميل من Jennifr Behr، فكانت إطلالتها أنيقة وناعمة، أما دنيا سمير غانم فقد اختارت لوكاً مبهراً وإطلالة أميرية بنفس اللون، حيث ظهرت على المسرح بفستان غطى أرضية المسرح بالكامل من Moe Shour .

أي النجمتين نجحت في ارتداء اللون الوردي في الحلقة النهائية من البرنامج برأيك؟