إصابة أجزاء من الجسم بالسرطانات تسبب أوراما بالعمود الفقرى

قال الدكتور محمد إبراهيم رشيد أستاذ العمود الفقرى بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن معظم أورام العمود الفقرى أورام خبيثة تنتشر إلى العمود الفقرى من أجزاء أخرى فى الجسم كسرطان الرئة والبروستات والثدى والكلى وسرطان الدم والسرطانات اللمفاوية وفى حالات كثيرة يتم اكتشاف الورم الأصلى بعد انتشاره واكتشافه فى العمود الفقرى، فيما تسبب هذه الأورام آلاما قد تكون شديدة ومبرحة ومستمرة حتى مع الراحة وعند النوم.

وأضاف رشيد، خلال ندوة نظمتها أكاديمية إياتروس لأبحاث العمود الفقرى، تحت عنوان "أورام العمود الفقرى المشاكل والحلول والعلاج"، أن أورام العمود الفقرى قد تضغط على الأعصاب والنخاع الشوكى وتؤدى إلى حدوث الشلل، حيث تعتبر من أهم الحالات التى يتم تشخيصها وعلاجها فى مركز جراحة العمود الفقرى، مشيرًا إلى أنه كلما كان التشخيص مبكرًا كلما كان العلاج بسيطًا وكانت النتائج أفضل.

وأكد رشيد، أن علاج الانزلاق الغضروفى، يتم بشكل تحفظى وينجح فى ٨٥٪ من الحالات ويتضمن النصائح والإرشادات وتمارين تقوية العضلات وقد يستخدم فى البداية بعض المسكنات والمرخيات العضلية.

وعن أهم الطرق العلاج قال رشيد، تأتى فى مقدمتها تجفيف الديسك بالليزر، إلى استئصال الديسك عبر الجلد إلى استئصال الديسك المجهرى، واستئصال الديسك المفتوح ويتم اختيار الطريقة المناسبة للمريض حسب الحالة، فيما تختلف نتائج عملية فتق النواة اللبية من مريض إلى آخر ولكن بشكل عام فإن غالبية المرضى يتحسنون بشكل جيد ويزول الألم لديهم ويعودون إلى حياتهم الطبيعية.