6 أطعمة ومشروبات لا تتناولها قبل النوم أهمها الكرفس والشيكولاتة

يعانى الكثير من الأشخاص من الأرق واضطرابات النوم نتيجة لأسباب متعددة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة والمشروبات التى يجب الابتعاد عن تناولها خاصة قبل الخلود إلى النوم بسبب تأثيرها سلبًا على جودة النوم، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

1.الخمور: يجب تجنب تناولها تمامًا خلال اليوم بسبب الأضرار الخطيرة التى تسببها، خاصة فيما يتعلق بالحد من جودة النوم، كما أنها تقلل من التركيز والانتباه فى اليوم التالى.

2.الكرفس: يجب تجنب تناوله قبل الخلود إلى النوم مباشرة، كما هو الحال مع البطيخ والخيار، نظرًا لاحتوائهما على قدر كبير من المياه، وبالتالى ستضطر للاستيقاظ من النوم خلال الليل كى تدخل الحمام.

3.الأطعمة المقلية والأكلات الدهنية تسبب حدوث أوجاع بالبطن ومشاكل بالهضم، ولن تنام بسهولة حال تناولها قبل النوم لمدة تقل عن 3 ساعات.

4.مشروب الشيكولاتة أو الكاكاو: يحتوى على تركيزات لا بأس بها من الكافيين قد تساهم فى تعزيز شعور بالانتباه وصعوبة الخلود إلى النوم، وكما أن مستويات السكر العالية التى توجد بها سترفع مستويات الأنسولين بالدم لديك، وقد تصاب بالأرق.

5.اللحوم: تحتاج وقتًا طويلاً كى يتم هضمها، ولذلك يجب تجنب تناولها قبل النوم لتعزيز فرص الحصول على نوم هادئ ومريح.

6.المشروبات الغازية: تحتوى على تركيزات عالية من السكر، وتحتوى على الكافيين، وتعزز الشعور بالانتباه وتزيد من صعوبة النوم.