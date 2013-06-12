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الأحزاب الإسلامية تدعو لمظاهرة حاشدة أمام "رابعة" تحت شعار "لا للعنف"

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الأحزاب الإسلامية تدعو لمظاهرة حاشدة أمام "رابعة" تحت شعار "لا للعنف" الأحزاب الإسلامية تدعو لمظاهرة حاشدة أمام "رابعة" تحت شعار "لا للعنف"

كتب : سهيلة حامد منذ 16 دقيقة

دعت الأحزاب الإسلامية، في بيان لها، إلى مظاهرة حاشدة أمام مسجد رابعة العدوية يوم الجمعة، تحت شعار "لا للعنف.. نعم للسلمية"، وذلك لحماية الثورة، حيث قال أحد قيادات الإخوان: "ثوار أحرار هنمكمل المشوار".

كما طالب المتحدث باسم الجماعات الإسلامية، بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية بمشاركة كل القوى السياسية واحترام نتائجها، مضيفا: "لن تترك لهؤلاء الفرصة للتلاعب بأحلام البسطاء من الشعب العظيم".

وتابع: المولوتوف والأسلحة والعنف لن يزوروا إرادة الشعب المتمثلة في الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.

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